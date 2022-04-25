مجلس الأمن يبحث تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا الخميس المقبل

يبحث مجلس الأمن الدولي، تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جلسة الخميس المقبل.

وسيستمع المجلس إلى إحاطة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بخصوص الملف الليبي، وذلك وفق برنامج عمل المجلس، المنشور على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

انقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن

وفي 20 أبريل الجاري، عقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا لبحث الملف الليبي أظهر استمرار الانقسام بين أعضائه، خصوصا بشأن تعيين مبعوث جديد لهذا البلد، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن دبلوماسيين لم تسمهم.

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وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، شددت في اجتماع الثلاثاء، على أهمية تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة سنة. وتنتهي مهمة البعثة في 30 أبريل.

مبعوث أممي من أفريقيا

ومنذ نوفمبر لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى مجلس الأمن أسماء شخصيات يمكن أن تتولى المهمة خلفا ليان كوبيش الذي سيتم نقل منصبه من جنيف إلى طرابلس. لكنه عين المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز التي تنتهي مهمتها مبدئيا في نهاية أبريل.

ونقلت «فرانس برس» عن دبلوماسيين لم تسمهم القول إن أفريقيا التي تأمل في تعيين أفريقي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، اقترحت أسماء شخصيات على غوتيريس في خطوة تلقى دعم روسيا والصين.