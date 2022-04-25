الارصاد: طقس معتدل ورياح مثيرة للأتربة وارتفاع للحرارة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 25/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس معتدل هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي, وتنشط الرياح من حين لأخر علي المناطق الغربية مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال (خاصة على مناطق الجنوب الغربي) وتشمل مناطق الخليج وسهل بنغازي والدواخل مساء يوم الغد.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مابين ( 23 – 29 ) مْ ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 33 – 39 ) مْ وتسجل ارتفـــاع بسيط يوم الغد. والله اعـــلم.