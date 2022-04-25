بن شرادة: جل المطلوبين مثل بلحاج يقيمون في طرابلس دون ملاحقة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن عبد الحكيم بلحاج آمير الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب عاد إلى طرابلس سعيًا لرفع اسمه من قوائم المطلوبين من النائب العام في قضايا إرهاب، وهناك إمكانية لرفع اسم بلحاج من قوائم المطلوبين من قبل النائب العام، وفق قوله.

أضاف في تصريحات صحفية، أن جل المطلوبين في قضايا مشابهة يقيمون في طرابلس دون ملاحقة، وبلحاج بإمكانه البحث عن ذلك أو البقاء في العاصمة دون أي إشكالية، كما أن بلحاج لن يزج بنفسه في الصراع الدائر بين باشاغا والدبيبة، حيث إنه جاء لهدف محدد.