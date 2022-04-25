الدبيبة: الوقود يصل محطات التوزيع في النهار ويجد طريقه للتهريب ليلا

ليبيا – ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بلائمة وصول الوقود المهرب من المحطات في ليبيا إلى دول الجوار على وزارة الداخلية في الحكومة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن موقف الدبيبة جاء خلال اجتماع عقده مع الوزير خالد التيجاني ومدراء الإدارات فيها، مبينًا إن رئيس حكومة تصريف الأعمال دعا المجتمعين لمراقبة تهريب الوقود الذي بات أمرًا طبيعيًا في مدينة الزاوية وما بعدها.

وأضاف الدبيبة إن محطات الوقود تحصل عليه في النهار ومن ثم يتم سحبه في الليل للتهريب، مشددًا على وجوب قيام الوزارة برفقة جهاز الأمن الداخلي بعملية أمنية تستهدف المهربين والمحطات الضالعة في عمليات التهريب مع ضرورة الاهتمام بمديريات الأمن الحدودية.

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