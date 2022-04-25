الخوجة: الدول المعنية بالأزمة الليبية لن تسمح بعود الحرب مجددا

أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، أن الدول المعنية بالأزمة الليبية لن تسمح أن يتجه الوضع الأمني إلى الاحتراب مجددًا، معتبرة أن مطالبة الدبيبة النائب العام بفتح تحقيق في قضية إقفال الحقول النفطية لا تمثل تهديدًا في ظل التفكك الراهن للدولة سياسيًا وجغرافيًا.

واستبعدت الخوجة، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن تؤدي تهديدات الدبيبة إلى اقناع “قيادات القبائل” على تغيير موقفها وإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بسبب البعد الجغرافي عن أماكن سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى المبررات القوية التي تستند إليها هذه الأطراف في اتخاذ قرار الإغلاق، وفق قولها.

من جانبه، اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن التشكيلات المسلحة الموالية للدبيبة تكتفي بتأمين مواقع سيطرة حكومته من طرابلس إلى مصراتة، ولن تذهب لأبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن تهديداته الأخيرة تأتي في إطار محاولته إحداث اشتباك وجر البلاد نحو حرب بما يضمن استمرارية حكومته في السلطة خلال مدى زمني أطول.

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