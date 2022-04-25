عرب نيوز: الأمم المتحدة فاشلة في ليبيا رغم تغيير 7 من قادة بعثتها

رصدت تقارير صحفية، الفشل الذي وصلته إليه منظمة الأمم المتحدة في التعامل مع أزمات العالم وفي مقدمتها الأزمة الليبية، مشيرة إلى مسألة التغيير المتكرر في قادة بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، حيث تم التغيير 7 مرات خلال 10 سنوات فقط.

وقال موقع «عرب نيوز»، في تقرير له: “هذا التغيير المتكرر لم يفرق شيئا في عدم قدرة البعثة على تصحيح مطالب مجلس الأمن الدولي المنقسم وغير المهتم بالأولويات والوقائع المتغيرة في ليبيا التي دمرتها الصراعات، فما يوجد في ليبيا على الدوام هي سلطة منقسمة مهتمة بشن الحروب فيما بينها”.

وأضاف التقرير “الحكومات المنقسمة المتعاقبة لم تنجح في تلبية احتياجات المواطنين المحاصرين والمرهقين في وقت لا زال فيه الطريق إلى الاستقرار في البلاد داخل مجلس الأمن ذاته غامضا مليئا بالصراعات في الموازنة بين المصالح الراسخة لـ5 أعضاء دائمين”.

واستطرد “لا تزال الأمم المتحدة مشلولة بسبب سلسلة طويلة من الإخفاقات بدأت بالتعامل الفاشل مع التدخل العسكري لحلف الـ«ناتو» في ليبيا وجهود أخرى فاشلة لتحقيق الاستقرار في البلاد التي لا زالت بعيدة عنه رغم مرور أكثر من 10 أعوام على أزمتها”.

وتابع “تواجد الأمم المتحدة في ليبيا تم حصره في مجرد جسد مقطوع الرأس بلا أطراف؛ مكلف بالإشراف على إضفاء الديمقراطية، فما تبقى يمثل هيئة غريبة تقتصر على منح الشرعية فقط للأهداف المتضادة بين النخب الحاكمة لأنها تفتقر إلى المبادرة والتوجيه والقدرة على تلبية صلاحياتها بالكامل”.