العابد: لا بد من استكمال إجراءات التأمين الصحي لشريحة المتقاعدين

ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد برئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد إن اللقاء تابع آخر مستجدات تسجيل وحصر الفئات المستهدفة بالتأمين الصحي في جميع القطاعات فيما شدد عجاج على الاستمرار في تفعيل هذه الخدمة لشريحة المتقاعدين وإطلاق بوابة الاشتراكات الإلكترونية وفتح نقاط تسجيل.

وأضاف البيان إن هذه النقاط تم فتحها بالتعاون مع شركة بريد ليبيا لتساعد الفئات التي لم تتمكن من التسجيل إلكترونيا في وقت طالب فيه العابد ببذل المزيد من الجهود لاستكمال إجراءات التأمين للفئة الأولى المستهدفة بخدماته والمتمثلة بشريحة المتقاعدين.

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