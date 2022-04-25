باشاغا يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه: فرنسا شريك استراتيجي لليبيا

هنأ رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بولاية ثانية.

وقال باشاغا: «أتقدم بأحر التهاني إلى إيمانويل ماكرون لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية ثانية»، مضيفا: «تمنياتي لك بالتوفيق»، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد.

وتابع: «أتطلع للعمل سويا من أجل النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة. لطالما كانت فرنسا شريكا استراتيجيا لليبيا، وأمامنا عديد الفرص لتدعيم هذه الشراكة في المستقبل».

ولاية ثانية لماكرون

وأعلن أمس الأحد، انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية تمتد خمس سنوات، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبن، التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة العام 1958.

ورغم كل شيء، حقق الرئيس انتصارا واضحا وحصد ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع، في انتخابات اتسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة. واختار الفرنسيون إذا إعادة انتخاب رئيس وسطي ليبرالي وموالٍ جدا لأوروبا بدلا من مرشحة راديكالية تضع «الأولوية الوطنية» في صلب برنامجها وتنتقد الاتحاد الأوروبي بشدة.