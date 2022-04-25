باشاغا يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

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وجه رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، تهنئة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية.

وكتب باشاغا على تويتر: “أتقدم بأحر التهاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية ثانية، تمنياتي لك بالتوفيق”.

وأصبح ماكرون أول رئيس فرنسي يحظى بولاية ثانية منذ 20 عاما بعد فوزه أمس الأحد بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وهزم منافسته مارين لوبان.

وتأتي إعادة انتخابه بعد ولاية أولى امتدت على خمس سنوات وشهدت أزمات من تظاهرات مناهضة للسلطة لحركة “السترات الصفر” وصولًا إلى وباء كوفيد-19. وتمثل إعادة انتخابه بالنسبة إلى البلاد الاستمرارية في توجّهاته الكبرى الاقتصادية والأوروبية والدولية.