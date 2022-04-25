مؤسسة الاستثمار توقف حكما قضائيا بالحجز على أصولها في فرنسا

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار نجاحها في وقف حكم قضائي بالحجز على أصول لها في فرنسا لصالح شركة “سيبابلاست” التونسية التي تطالب الدولة الليبية بتعويضات تبلغ 280 مليون دولار نظير إلغاء التزامات تعاقدية.

وأكدت المؤسسة أنها حصلت على حكم قضائي بإلغاء الحجوزات المفروضة ضدها أمام المحكمة الابتدائية في باريس، والذي تم بناؤه على حكم تحكيمي صادر من غرفة التحكيم بتونس عام 2014، مشددة على رفضها المساس بأموالها باعتبارها صندوقًا سياديًا مستقلاً.

وكانت المؤسسة قد نجحت في عام 2017 في استرجاع 1,1 مليار دولار من خلال إبرام تسوية مع بنك سوسيتيه جنرال بالإضافة إلى إخفاقات تمثلت في تأميم شركة الاتصالات التي تملك ليبيا فيها حصة قيمتها 69% بأوغندا والتصرف في عائدات وأرباح أصول ليبية مجمدة في بلجيكا تقدر بـ 16 مليار دولار خلال الفترة من 2011 حتى 2017، لجهات غير معروفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية