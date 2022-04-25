أجواء طقس مستقرة في الشرق ورياح نشطة في الغرب والجنوب

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين اعتدالا في شرق ليبيا بينما تشهد المنطقتين الغربية والجنوبية رياح نشطة من حين لآخر، حسب ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشارت الأرصاد، أن الرياح تسبب في إثارة الأتربة والرمال خاصة على مناطق الجنوب الغربي. ولفتت إلى أنها ستشمل مناطق الخليج وسهل بنغازي والدواخل مساء يوم الغد.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فقد توقت الأرصاد أن تتراوح الدرجات القصوى هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين (23 – 29) مئوية. بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (33 – 39) مئوية وتسجل ارتفاعا بسيطا يوم الغد.

أجواء البحر في الغرب

وحذّرت الأرصاد من ريح براني الى شرقي نشط إلى قوي على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس. وريح براني نشط مساء اليوم على ساحل بنغازي تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.

والسماء في الساحل من رأس أجدير إلى سرت، مغطاة جزئيا بالسحب. والريح براني إلى شرقي سرعته تتراوح ما بين (05 – 25) عقدة تصل إلى (30) عقدة على ساحل زوارة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 2.00) متر. والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل زوارة وطرابلس. أمّا درجة حرارة سطح البحر فهي ما بين (16 – 18) مئوية، والرؤية جيدة.

أجواء البحر في الشرق

والساحل من الخليج إلى طبرق، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والريح شرش إلى براني ويكون متغير الاتجاه يوم الغد على ساحل درنة وطبرق سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة. ومن المتوقع أن تصل مساء اليوم إلى (25) عقدة على ساحل بنغازي.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر، والبحر خفيف الموج. ويكون قليل الاضطراب على ساحل بنغازي. ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (16 – 18) مئوية، والرؤيـة جيدة.