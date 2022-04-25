مركز مكافحة الأمراض يوصي بخفض الإجراءات الاحترازية تدريجياً

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بوضع خطة خروج وتخفيض تدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع المرض.

وأكد المركز في تقريره الأسبوعي، أن خطة الخروج لا يمكن الشروع في تنفيذها قبل بلوغ النسبة الآمنة من المطعمين.

وأشار المركز إلى أن تحسن الوضع الوبائي والخروج من المرحلة الرابعة وتصنيف البلاد على المستوى الثاني يدعو إلى وضع خطة شاملة لضرورة التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجباريته ما يضمن الحد من الانتشار المستقبلي للوباء.

ودعا المركز إلى استمرار حملات التطعيم وتغيير إستراتيجيتها، وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة، إضافة إلى توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الفحوصات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأفاد المركز بأن متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 7 حالات، وبأنه لم يسجِّل أي حالة وفاة بالفيروس.

وقال المركز في تحديثه إن إجمالي عدد المصابين بلغ قرابة 600 ألف وإصابتين، فيما بلغ العدد التراكمي للمتعافين نحو 500 ألف، وعدد الوفيات قرابة 6 آلاف و500 شخص.

من جهة أخرى أكد المركز بلوغ عدد المطعمين ضد الفيروس بالجرعة الأولى مليونين و214 ألفا و875 شخصا، وبالجرعة الثانية مليونا و141 ألفا و34 شخصا.