أخذ عينات من 21 جثة مجهولة للتعرف عليها

أخذت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عينات من عظام 21 جثة مجهولة، بالتعاون مع إدارة الطب الشرعي لمركز طرابلس الطبي، وذلك في إطار عملية التعرف على هوياتها.

وأحالت الفرق العينات لإدارة المختبرات؛ لاستخلاص الحمض النووي منها، ومطابقته مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

و قالت الهيئة في بيان، أن الجثث نُقلت إلى مستشفى ابن سيناء بمدينة سرت، فيما باشرت الفرق المختصة أخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي، ومن ثم جرت إجراءات الدفن الشرعي للجثث.