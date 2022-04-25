التجارة والتنمية بنغازي يشرع في توزيع السيولة بسقف 1,000 دينار

أعلنت إدارة مصرف التجارة والتنمية البدء في توزيع السيولة النقدية عبر فروع ووكالات المصرف بمدينة بنغازي وتليها بقية فروع المدن تباعًا.

وحددت إدارة المصرف سقف السحب عند 1,000 دينار على أن يخصص يوم الثلاثاء للنساء ويومي الأربعاء والخميس للرجال، مؤكدة إمكانية السحب النقدي من أي فرع أو وكالة تابعة للمصرف على أن تجرى عملية السحب خلال ساعات الدوام الرسمية.

يأتي هذا في إطار دعم المصارف التجارية للقوة الشرائية قبيل عيد الفطر بالتزامن مع تسييل علاوة الأبناء وصرف مرتبات القطاع العام.

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