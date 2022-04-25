رداً على تصريحات «تبون».. العباني: على مجلس النواب النظر في علاقاتنا الدبلوماسية مع الجزائر

قال محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، يطالعنا بدعوات ما كان لعاقل ومدرك أن يدلي بها، متجاهلا أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، ولا يجوز التدخل في شؤونها الداخلية.

أضاف العباني، على فيسبوك قائلاً: “ألا يستحي كونه رئيس لدولة وجدت بين ظهرانينا كل الحب والود، وكل ما أمكن لشعبنا تقديمه لدعم جهادهم وإستقلالهم. الشرعية الدولية أساسها احترام الشرعية المحلية، وعدم جواز التدخل في الشأن الداخلي للدول، و السلطة في ليبيا ينظمها الإعلان الدستورى الصادر في 2011 والذي ينص في مادته السابعة عشر على ان السلطة العليا في البلاد، منعقدة للسلطة التشريعية”.

وتابع قائلا: “لا وجود لمجلس وطني في ليبيا، بل أن ألشعب الليبي إنتخب بإرادته الحرة مجلسا للنواب في 2014، ومجلس النواب هو من يمارس السلطة العليا في اليلاد، وهو الذي منح الثقة لحكومة الدبيبة، وهو نفسه من سحب الثقة منه، وهو ذاته من عيّن حكومة باشاغا ومنحها الثقة، و إن كان الرئيس الجزائرى لا يدرك ذلك، فتلك مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أكبر”.

واختتم النائب قائلاً: “نرفض نحن أبناء الشعب الليبي هكذا تدخل في شؤوننا المحلية، ونقول ما قاله تعالي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.. وعلى مجلس النواب الليبي إتخاذ ما يلزم للجم هكذا تصريحات تنال من الشرعية الليبية، والنظر في العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي يحكمها متهورين”.