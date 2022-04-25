بركة: المشروع الذي جاء بلحاج من أجله هو مشروع تركيا وقطر لتدمير ماتبقى من ليبيا

ليبيا – قال منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا والمحلل السياسي عثمان بركة إن بلحاج هو أمير الجماعة الليبية المقاتلة، أحد التيارات المتطرفة في ليبيا.

بركة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، علق على دور بلحاج ما قبل أحداث 2011 وما تلاها، موضحًا أن معمر القذافي قبل بعودة بلحاج مع بعض القيادات بعد تسليمهم من جانب الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه)، التي قامت بترحيله إلى ليبيا.

وتابع بركة حديثه: “حينها حاول القذافي دمجه مع تلك القيادات في المجتمع الليبي”، على حد قوله.

وأكد أنه على الرغم من تلك الجهود، إلا أنهم ظهروا على حقيقتهم خلال أحداث 2011، بعد أن استقبل ضباط مخابرات من دول أجنبية وظهر بمظهر البطل برغم من سجله الإجرامي.

وقال بركة: إن ما يدعيه بلحاج بشأن مشروع المصالحة غير ممكن، وإن المشروع الذي جاء من أجله هو مشروع تركيا وقطر، والذي لا يستبشر به في ليبيا.

وأعرب عن اعتقاده بأن عودة بلحاج إلى طرابلس تمثل عودة للمربع الأول، وهو الصراع الدموي في ليبيا، مستطردًا بالقول: “عودة بلحاج تستهدف تدمير ما تبقى من ليبيا”.

بركة دلل على وجهة نظره، باعتبار عبد الحكيم بلحاج يعمل ضمن المخطط الذي تقوده بعض قوى الشر وجماعة الإخوان المسلمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية