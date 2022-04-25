بحضور الحويج.. أبوجناح يستعرض عمل لجنة تصنيف المؤسسات العلاجية

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، دعمه للجنة تصنيف المؤسسات العلاجية؛ لإتمام مهامها وإلزام الجهات كافة بنتائج أعمالها.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه أبوجناح، الأحد، ضمّ وزير الاقتصاد محمد الحويج وأعضاء لجنة تصنيف المؤسسات العلاجية لمناقشة آلية عمل اللجنة في تنظيم وتصنيف المستشفيات والمصحات والبرامج المقترحة بشأن تعزيز حماية المستهلك وإلزام المؤسسات والقائمين عليها باتباع اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وتسعى وزارة الصحة إلى ضبط أسعار الخدمات العلاجية التي تقدمها المصحات الخاصة وتصنيفها والتدقيق على جودتها ومعياريتها، بمشاركة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

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