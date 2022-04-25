القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي امتهن السطو وأطلق النار على مواطن ببنغازي

تمكن مركز شُرطة سيدي خليفة، بمديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السطو بقوة السلاح وقام بالرماية على مواطن بالرصاص الحي مما أدى لإصابته إصابة بليغة في الرأس دخل على إثرها العناية المركزة.

وقال بيان صادر عن المديرية: “وردت معلومات لمركز شرطة سيدي خليفة مفادها قيام أشخاص مجهولي الهوية بالسطو بقوة السلاح على أحد المحلات بمنطقة سيدي خليفة وإصابة المواطن ح.ج.ح بأعيرة نارية في الرأس بواسطة سلاح ناري كلاشنكوف مما أدى لدخوله العناية المركزة بمستشفى الجلاء”.

وأضاف البيان “أصدر رئيس مركز شرطة سيدي خليفة رائد جادالله ماضي تعليماته لأعضاء التحريات بالمركز بالانتقال إلى مكان الواقعة والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفاعلين ومن خلال التحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة تمكن أعضاء التحريات من تحديد هوية أحد الفاعلين”.

وتابع “عقب الحصول على مقطع فيديو يُبين ظهور هذا الشخص اثناء عملية السطو وبتحديد محل سكنه تم إعداد كمين مُحكم له وضبطه على متن مركبة آلية نوع هيونداي جراند سوداء اللون وكان بحوزته كلب من سلالة أجنبية تم تسليمه لوحدة الأثر بالمديرية وتم الانتقال بالشخص المذكور إلى المركز”.

واستطرد “بالاستدلال معه تبين أنه يدعى م.ي.ج من مواليد 1985 واعترف بما نُسب إليه واعترف بعدة عمليات سطو داخل المدينة وكان برفقته ثلاثة أشخاص جاري البحث عنهم وأفاد بأسمائهم ومحل سكنهم واعترف بالسطو على مواطن وسلب هاتفه المحمول في نفس اليوم الذي تمت فيه عملية السطو على المحل التجاري بمنطقة سيدي خليفة”.

واستكمل “تم التعرف عليه من قبل الشاكي وبالتعميم على الشخص والمركبة سالفي الذكر وتبين أن المدعو م.ي.ج صادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة عامين ومطلوب لدى مركز شرطة الصابري وأن المركبة والأشخاص الذين على متنها يقومون بعمليات سطو بقوة السلاح بالمدينة، واُتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة”.