ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 April, 2022

قال رجل الأعمال الليبي،حسني بي، إن ليبيا حاميها حراميها، وذلك في معرض تعليقه على أسعار البنزين في البلاد مقارنة بغيرها من الدول العربية.

وأضاف حسني بي في منشور له على “فيسبوك” : لما الفارق بي ليبيا وتونس 27 ضعف، و17 ضعف مصر، والجزائر الدولة المنتجة للنفط 10 أضعاف، والسودان وتشاد والنيجر ومالطا وأوروبا 30 ضعفاً، لا تحدثني عن منع تهريب و منع سرقات و عن فساد لأن حاميها يتحول لحراميها، وتفرض عليه الاستقالة، وفق قوله.