باشاغا يجري جولة ميدانية في بنغازي

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زار رئيس الحكومة الليبية ونائبيه اليوم الإثنين مجمع المدينة الرياضية في بنغازي وذلك لمعاينة أوضاع مرافقها.

وأعرب فتحي باشاغا عن أسفه لتعطل الصيانة، حيث قال: “يؤسفني أن أرى مرافق رياضية مهملة ومتوقفة عن العمل منذ 2011، وخاصة أنه لدى الشباب الليبي الرغبة في ممارسة النشاط الرياضي.”

وأضاف، “سوف ينسق وزير الرياضة بالحكومة مع الأطراف المعنية بمتابعة ملف صيانة الملاعب في كافة أرجاء البلاد.

وجاءت زيارة باشاغا ونائبيه علي القطراني وسالم الزادمة وعدد من الوزراء ضمن جولة داخل بنغازي تفقدوا خلالها آثار الدمار التي لحقت بالمدينة من جراء الحرب ضد الإرهاب.