وزير النفط يبحث مع الحكماء معالجة الإغلاقات بعيدا عن الابتزاز

بحث وزير النفط والغاز محمد أمحمد عون مع حكماء وأعيان ليبيا وضع الإغلاقات ومعالجتها بعيداً عن الابتزاز والمساومة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير النفط اليوم الاثنين مع رئيس المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا علي عمار جبودة والنائب الأول للمجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا نور الدين عبد الله ورئيس الهيئة العليا للنقابات والاتحادات والروابط مجلس الحكماء والأعيان محمد المبروك أبو زيد ومقرر عام مجلس حكماء وأعيان ليبيا أحمد مفتاح الطويل ورئيس الاتحاد الليبي العام لروابط الشهداء والمفقودين محمد عطية بن عجالة ورئيس النقابة العامة للمتقاعدين خليل مصباح بحضور المدراء العامون ومدراء الإدارات بوزارة النفط.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط أنه جرى خلال اللقاء مناقشة وضع الإغلاقات ومعالجتها بعيداً عن الابتزاز والمساومة، ودور وأهمية وزارة النفط والغاز في الرقابة والإشراف على قطاع النفط والغاز، والعمل والتقيد بالقوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز والعمل على تحييد القطاع عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة ورفض التدخلات الأجنبية في سير العمل بقطاع النفط والغاز والحفاظ على السيادة الوطنية.

وأشاد وزير النفط والغاز بجهود هذه الكيانات والتجمعات التي تهدف إلى استقرار ولم شمل ليبيا.