وزارة الداخلية تناقش الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس

بحث مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، مع القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا، جمشيد بولتايف، والوفد المرافق له، الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع ضم مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية اللواء وسام بن جامع، ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، وبحضور رؤساء مكاتب التعاون الدولي والمراسم بإدارة العلاقات والتعاون.

وأوضحت الوزارة أن اجتماع المسؤولين مع القائم بالأعمال الروسي، الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون، «تناول مناقشة الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في طرابلس وتوفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى عدة مسائل متعلقة بالتعاون بين الجانبين».

– «سبوتنيك»: السفارة الروسية تستأنف عملها في طرابلس العام المقبل

– لافروف: آمل بأن تستأنف السفارة الروسية عملها في طرابلس قريبا

– «سبوتنيك» و«إنترفاكس»: لافروف أبلغ صالح باستئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا

وتعمل السفارة الروسية لدى ليبيا من تونس منذ العام 2014، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عبر في سبتمبر 2021، عن أمله في أن «تستأنف عملها في طرابلس قريبًا»، وأوضح أن ذلك «متوقف على توفير الأمن هناك».

كما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، في 16 سبتمبر، عن القائم بأعمال سفارة روسيا لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، أن السفارة الروسية ستبدأ عملها في طرابلس العام المقبل.

لقاء المسؤولين بوزارة الداخلية مع القائم بالأعمال الروسي والوفد المرافق له. الإثنين 25 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء المسؤولين بوزارة الداخلية مع القائم بالأعمال الروسي والوفد المرافق له. الإثنين 25 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء المسؤولين بوزارة الداخلية مع القائم بالأعمال الروسي والوفد المرافق له. الإثنين 25 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء المسؤولين بوزارة الداخلية مع القائم بالأعمال الروسي والوفد المرافق له. الإثنين 25 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء المسؤولين بوزارة الداخلية مع القائم بالأعمال الروسي والوفد المرافق له. الإثنين 25 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)