المحجوب: الدبيبة نسف جهود اللجنة العسكرية 5+5

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لديه قضايا اختلاسات بأرقام كبيرة، وسيسقط ويذهب كما ذهب من قبله.

وقال المحجوب في تصريحات صحفية له: “الدبيبة نسف جهود اللجنة العسكرية 5+5 في وقف إطلاق النار والاستمرار فيه، وتوحيد المؤسسات وغيرها، كما أنه أطلق الكثير من الوعود الكاذبة، والعمل بقصد المحاولة للنيل من القوات المسلحة التي لا يمكن أن تكون في أي طرف يباع فيه الوطن”.

وأضاف “التنظيمات الإرهابية كونت ائتلافا مع عصابات الجريمة المنظمة، التي كانت تمتهن تهريب الوقود، والاتجار بالبشر، والخطف، والابتزاز، والقوات المسلحة أمنت مدن ومناطق الجنوب الليبي، وقطعت الطريق عليهم، لهذا شكلوا هذا الائتلاف، كما تم إطلاق النار على البوابة المتمركزة التابعة للجيش وهروب المنفذين، وتوفي على إثر تلك العملية الشهيد سراج الفرجاني”.

وتابع “السيارة المفخخة في العملية الأخيرة التي انفجرت أمام معسكر الدوريات الصحراوية بمنطقة أم الأرانب بالجنوب تدل على ضعف ويأس هذه التشكيلات، والجيش يسيطر على الجنوب الليبي بالكامل، هاجمنا مؤخرا تنظيما إرهابيا متمركزا في الجنوب، وما حصل بين تنظيمات داعش، وبوكو حرام، والقاعدة، وبقية التنظيمات المتناثرة هي محاولات لإحياء نشاطهم”.

واستطرد “الجيش يسيطر على المنطقة الجنوبية بالكامل، عن طريق الاستطلاعات البرية، والجوية، والدوريات المتحركة، والسيطرة كاملة ومطلقة، والعمليات التي تقوم بها التنظيمات أشبه بالجرائم الجنائية، التي من الممكن أن تحدث في أي مكان، والأوضاع الأمنية في المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة هي آمنة تماما”.