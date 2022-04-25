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حفتر يوجه برقية تهنئة إلى ماكرون لانتخابه لولاية ثانية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

وجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه لولاية ثانية.

وأعرب حفتر عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي على ما قدمته فرنسا خلال ولايته الأولى من دعم حقيقي في مكافحة الإرهاب. كما أعرب عن تطلعه لمزيد التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال حفتر: “لقد حققت فرنسا أثناء ولايتكم نجاحا كبيرا ولعبت دورا متميزا في مختلف الأصعدة بفضل نشاطكم وحكمتكم فكان تجديد الثقة فيكم لولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي الصديق.”


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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