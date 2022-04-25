القائد العام يهنئ ماكرون بمناسبة انتخابه لولاية ثانية

بعث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر تهنئة للرئيس الفرنسي ماكرون بمناسبة توليه رئاسة فرنسا لفترة رئاسية تانية .

وقال القائد العام في برقية ارسلها للرئيس الفرنسي ‎”لقد حققت فرنسا أثناء ولايتكم نجاحا كبيرا ولعبت دورا متميزا في مختلف الأصعدة بفضل نشاطكم وحكمتكم فكان تجديد الثقة فيكم لولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي الصديق، ونبارك لكم ذلك نشكر لكم ما قدمتموه لنا من دعم حقيقي في مكافحة الإرهاب ونتطلع لمزيد التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.