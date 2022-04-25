السفارة الأمريكية: طورنا قدرات المعلمين الليبيين لتعليم الإنجليزية في المدارس

رحبت السفارة الأمريكية بعودة معلمي اللغة الإنجليزية الذين قاموا بتطوير و مشاركة خبراتهم في الولايات المتحدة و ذلك من أجل تحسين جودة تعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا.

حضر المشاركون المؤتمر الدولي الأول لمعلمي اللغة الإنجليزية (TESOL) في بيتسبرغ، ثم انضموا بعد ذلك إلى وفد من مدربي اللغة الإنجليزية من شمال أفريقيا، للمشاركة في ورش عمل في مجال القيادة المدرسية استضافها منظمة اتحاد التعليم الدولي بتكساس (TIEC)، وهي منظمة غير ربحية تتألف من 39 جامعة في ولاية تكساس.

وبحسب بيان السفارة، استكشف المشاركون أفضل الممارسات ومجالات التعاون لاضفاء مزيد من الفاعلية على التدريس في الفصول الدراسية.