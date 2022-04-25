الدبيبة: القوانين والقاعدة الدستورية إشكال يواجه إجراء الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الليبيين يهدفون لإجراء الانتخابات، ولكن القوانين والقاعدة الدستورية لازالت هي الإشكال في إجرائها رغم وجود مسودة جاهزة ومحالة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من خلال لجنة التواصل السياسي واللجنة التوعوية على ضرورة طباعة مسودة الدستور وتوزيعها على أبناء الشعب الليبي للاطلاع عليها، مؤكدا أنه على يقين أن أغلبهم لم يطلعوا على مسودة الدستور حتى المعارضين عليها بحسب منصة “حكومتنا”بموقع “فيسبوك”.

وأكد رئيس الحكومة أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون داعمة لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات، قائلا يظل الدستور مطلبا لكل الليبيين واستحقاق وطني لابد من إنجازه

وقدم رئيس لجنة التواصل السياسي ضو المنصوري موجزا حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة وحتى يوليو 2017 عند إعداد المشروع، وكذلك الخطوات المتخذة بعد إصدار قانون مجلس النواب رقم (6) بشأن الاستفتاء على الدستور، وكذلك الصعوبات التي تواجهها اللجان الفنية المشكلة بالهيئة والتي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها وكذلك التكثيف من خلال الورش والندوات واللقاءات المرئية لتوضيح كافة التفاصيل الفنية، وخاصة المواد الخلافية.