الخارجية الألمانية: ندعم جهود “ستيفاني” في الملف الليبي

أعرب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان بوك، عن دعمه للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لمساعدة ليبيا على استئناف العملية السياسية وصولاً إلى الانتخابات، على حد قوله.

كتب المسؤول الألماني على “تويتر” : سأبدأ أسبوعي في برلين، حيث توقفنا يوم الجمعة مع ستيفاني ويليامز التي تعمل على دعم الملف الليبي، وكيف يمكننا مساعدة ليبيا على استئناف عمليتها السياسية السلمية المؤدية للانتخابات، كما اتفقت سابقاً مع جميع الأطراف.