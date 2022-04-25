أبو جناح يتفقد الأعمال المنجزة للجنة المؤسسات العلاجية

تفقد نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبو جناح، الأعمال المنجزة للجنة تصنيف المؤسسات العلاجية بحضور وزير الاقتصاد والتجارة.

وقال بيان صادر عن أبو جناح: “تم عقد اجتماع ضمّ وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، وذلك بحضور رئيس وأعضاء لجنة تصنيف المؤسسات العلاجية لاستعراض الأعمال المنجزة بمهام اللجنة وأوجه الدعم اللازم لتنفيذ مهامها”.

وأضاف “تطرق الحاضرون خلال الاجتماع بمشاركة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لمناقشة آلية اللجنة في تنظيم وتصنيف المستشفيات والمصحات والبرامج المقترحة بشأن تعزيز حماية المستهلك وإلزام المؤسسات والقائمين عليها بإتباع اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن”.

وأكد أبو جناح على دعم اللجنة لإتمام مهامها وإلزام كافة الجهات بنتائج أعمالها والتنسيق بين جهات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ توصياتها.