من بنغازي.. باشاغا: وزير الرياضة سيتابع ملف صيانة الملاعب في ليبيا

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن وزير الرياضة سينسق مع الأطراف المعنية بمتابعة ملف صيانة الملاعب في كافة أرجاء ليبيا.

جاء ذلك خلال تواجد باشاغا في مدينة بنغازي اليوم الاثنين وزيارته للمدينة الرياضية لمعاينة أوضاع مرافقها المركز الإعلامي لوزارت الحكومة الليبية.

وأعرب باشاغا خلال الزيارة، عن أسفه لرؤية مرافق رياضية مهملة ومتوقفة عن العمل منذ 2011، وخاصة أنه لدى الشباب الليبي الرغبة في ممارسة النشاط الرياضي.

ورافق باشاغا خلال الزيارة، نواب مجلس الوزراء، علي القطراني، وسالم الزادمة ، ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل. إضافة إلى عدد من المسؤولين بالمدينة الرياضية.