باشاغا في زيارة لبنغازي: صيانة جميع الملاعب في ليبيا

أعرب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عن أسفه لوجود مرافق رياضية مهملة ومتوقفة عن العمل منذ العام 2011، مضيفًا أنه سيتابع ملف صيانة جميع الملاعب في كافة أرجاء ليبيا بالتنسيق بين وزير الرياضة عبدالسلام عبدالله غويلة والأطراف المعنية.

وأشار باشاغا خلال تواجده في مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، إلى أن الشباب الليبي لديه «رغبة في ممارسة النشاط الرياضي»، معتبرًا أن هذا دافع لتنفيذ أعمال الصيانة لجميع المرافق الرياضية.

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زيارة لتفقد أوضاع المدينة الرياضية في بنغازي

وزار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووفد معه المدينة الرياضية في بنغازي، اليوم، لمتابعة أوضاع المرافق بها. وكان برفقته نائبي مجلس الوزراء، علي القطراني وسالم الزادمة، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالمدينة الرياضية.

باشاغا ووفد من حكومته يزورون المدينة الرياضية في بنغازي، 25 أبريل 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

المدينة الرياضية في بنغازي، 25 أبريل 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

باشاغا ووفد من حكومته يزورون المدينة الرياضية في بنغازي، 25 أبريل 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)