المنفي يبعث برقية تهنئة إلى ماكرون لانتخابه لولاية ثانية

العنوان-طرابلس

بعث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية، متمنيًا للشعب الفرنسي الصديق دوام الرخاء والاستقرار، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأعرب المنفي في تهنئته عن عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا استمرار العمل مع الرئيس الفرنسي لتعزيز علاقة التعاون والشراكة بين البلدين.

وفاز ماكرون، الأحد، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وهزم منافسته مارين لوبان، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي يحظى بولاية ثانية منذ 20 عاما.

وأعيد انتخاب ماكرون (44 عاما) بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات، مقابل 42 في المئة للمرشحة لوبان (53 عاما)، بحسب النتائج الأولية.