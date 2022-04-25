باشاغا: الحكومة تضع ملف الصحة ضمن أولى اهتماماتها

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ضرورة أن يتم الاهتمام بشكل خاص بالمرافق الصحية مضيفاً أن الحكومة الليبية تضع هذا الملف ضمن أولىَ اهتمامتها ولن تدخر جهداً من أجل الرفع من مستوى المرافق الطبية في كافة ارجاء البلاد .

جاء ذلك خلال زيارة باشاغا رفقة نائبيه علي القطراني وسالم الزادمة ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، لمستشفي الهواري العام ومركز بنغازي الطبيلتفقد وضع المرافق الصحية بمدينة بنغازي.

وبين المركز الإعلامي لوزارت الحكومة الليبية أن باشاغا التقى خلال الجولة مع المسؤولين في هذه المرافق الصحية واستمع إلى كافة الصعوبات التي تواجههم في ممارسة عملهم بالشكل المأمول، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين الذين يعانون الويلات من أجل الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.

وأثنى رئيس الحكومة الليبية على الدور الذي تقوم به الأطقم الطبية والأطقم الطبية المساعدة في ظل نقص الإمكانيات وتردي أوضاع المرافق الطبية ونقص المعدات والأدوية والذي يدل على الواعز الوطني والصفات النبيلة لهذه الكوادر.