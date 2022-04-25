العابد وعجاج يبحثان مستجدات تسجيل الفئات بالتأمين الصحي

بحث وزير العمل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد خلال لقائه رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج آخر مستجدات تسجيل وحصر الفئات المستهدفة بالتأمين الصحي في جميع القطاعات.

وشدد عجاج على الاستمرار في تفعيل هذه الخدمة لشريحة المتقاعدين وإطلاق بوابة الاشتراكات الإلكترونية وفتح نقاط تسجيل بالتعاون مع شركة بريد ليبيا لتساعد الفئات التي لم تتمكن من التسجيل إلكترونيا.

وطالب العابد ببذل المزيد من الجهود لاستكمال إجراءات التأمين للفئة الأولى المستهدفة بخدماته والمتمثلة بشريحة المتقاعدين.

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