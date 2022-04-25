ارتفاع في سعر الدولار أمام الدينار الليبي – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، إلى 5.01 دينار، مقارنة بـ4.99 دينار، المسجل في ختام تعاملات أمس الأحد.

وحافظت العملتان البريطانية والأوروبية الموحدة على سعر الصرف ذاته الذي أغلقت عليه السوق أمس.. فقد بلغ الجنيه الإسترليني 6.54 دينار، واليورو 5.33 دينار.

وظل سعر الليرة التركية ثابتًا كذلك عند 0.33 دينار، والأمر نفسه بالنسبة للدينار التونسي. الذي سجل 1.65 دينار ليبي، دون أي تغيير عن أسعار ختام تعاملات الأحد.