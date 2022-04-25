حفتر يهنئ ماكرون بالفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

هنأ القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال حفتر في خطاب موجه إلى ماكرون إن فرنسا حققت أثناء ولايته (ماكرون) نجاحا كبيرا ولعبت ولعبت دورا متميزا في مختلف الأصعدة بفضل نشاطه وحكمته فكان تجديد الثقة فيه بولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي.

وبارك حفتر لماكرون فوزه معربا عن شكره لما قدمه للقوات المسلحة من دعم حقيقي في مكافحة الإرهاب مؤكدا تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.