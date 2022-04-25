الدبيبة يؤكد أهمية التوعية بمسودة القاعدة الدستورية

أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أن القانون والقاعدة الدستورية هي الإشكال في إجراء الانتخابات، على الرغم من وجود مسودة جاهزة ومحالة إلى المفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى ضرورة طباعة هذه المسودة وتوزيعها على أبناء الشعب الليبي لقراءتها والاطلاع عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع لجنتي التواصل والتوعية والتثقيف بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الإثنين، تم خلالها استعراض الخطوات المتخذة بعد إصدار قانون مجلس النواب رقم 6، بشأن الاستفتاء على الدستور، وكذلك الصعوبات التي تواجهها اللجان الفنية المشكلة بالهيئة والتي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها، حسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وجدد الدبيبة تأكيده على دعم حكومته لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات، مؤكداً على أن الدستور مطلب لكل الليبيين واستحقاق وطني لابد من إنجازه.

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