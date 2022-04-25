الخوجة: الدول الكبرى لن تسمح بالحرب في ليبيا

استبعدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، الاثنين، قيام الحكومة منهية الولاية بعمل مسلح ضد إغلاق النفط، رغم توجيه رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة تعليماته إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل مع الوضع.

وأضافت الخوجة في تصريح لها أن الدول المعنية بالأزمة الليبية لن تسمح بأن يتجه الوضع الأمني إلى الاحتراب مجددا، معتبرة مطالبة الدبيبة النائب العام بفتح تحقيق في قضية إقفال الحقول النفطية لا تمثل تهديدا في ظل التفكك الراهن للدولة سياسيا وجغرافيا، حسب قولها.