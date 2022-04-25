الدبيبة يتفقد سوق الأسماك بطرابلس

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، السوق المحلي لبيع الأسماك “باب بحر”، رفقة وكيل وزارة الثروة البحرية، ومديري إدارة التخطيط والمشروعات بالوزارة، وذلك للوقوف على أوضاع سوق الأسماك ومشاكل الصيادين.

واستمع الدبيبة، خلال الجولة، إلى عدد من المواطنين الذين كانوا متواجدين في السوق لغرض شراء الأسماك، وكذلك ملاحظات الباعة بالسوق.

وبعد ذلك، التقى الدبيبة، الصيادين الأفراد ورئيس نقابة الصيادين وعدد من رؤساء النقابات بالمناطق، تم خلاله مناقشة المشاكل التي يعيشها الصيادين أهمها غلاء المحروقات وصيانة مرافى الصيد.

وأصدر الدبيبة، تعليماته لوزارة الثروة البحرية بتقديم مقترح لمعالجة هذه الإشكاليات، وضرورة دعم الصيادين.