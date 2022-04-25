بينها ليبيا.. الخارجية الروسية: لافروف يلتقي غوتيريش  لبحث عدد من القضايا الحساسة

العنوان-موسكو

قالت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيجري غدا الثلاثاء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الذي سيصل إلى موسكو في زيارة عمل.

وأوضحت الخارجية أن المحادثات ستتركز على القضايا المتعلقة بحالة الأزمة في أوكرانيا وجمهورية دونيتسك الشعبية و جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي نشأت نتيجة للصراع الذي دام ثماني سنوات والذي أطلقته كييف ضد سكان دونباس.وفق الخارجية الروسية.

كما سيتم إطلاع المحاور على التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ومن المقرر أيضًا التطرق إلى عدد من القضايا الحساسة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك سوريا وليبيا والتسوية في الشرق الأوسط.

وأضافت الخارجية أن المحادثات سيتم خلالها التركيز بشكل خاص على دعم روسيا الذي لا يتزعزع لأنشطة الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، فضلا عن الدور التنسيقي المركزي للمنظمة العالمية في الشؤون العالمية بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الطرفان إمكانيات تطوير التعاون المثمر بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة.