الدبيبة: لابد من طباعة مسودة الدستور وتوزيعها على الليبيين لقراءتها

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا مع لجنتي التواصل والتوعية والتثقيف بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وقدم رئيس لجنة التواصل السياسي الدكتور ضو المنصوري، موجزًا حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة وحتى يوليو 2017 عند إعداد المشروع والخطوات المتخذة بعد إصدار قانون مجلس النواب رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور، وكذلك الصعوبات التي تواجهها اللجان الفنية المشكلة بالهيئة والتي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها.

وأكد الدبيبة، أن الليبيين يهدفون جميعهم للانتخابات ولكن القانون والقاعدة الدستورية لازالت هي الإشكال في إجراءها رغم وجود مسودة جاهزة ومحالة إلى المفوضية العليا للانتخابات، ولكن لابد من طباعة هذه المسودة وتوزيعها على أبناء الشعب الليبي لقراءتها والإطلاع عليها.

وتابع:” إني على يقين أن أغلبهم لم يقرؤا هذا الدستور حتى المعارضين إليه، وكذلك التكثيف الإعلامي من خلال إقامة الورش والندوات واللقاءات المرئية لتوضيح كافة التفاصيل الفنية والمواد الخلافية”.

وفي ختام اللقاء، شدد الدبيبة، على أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون داعمة لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات، ويظل الدستور مطلب لكل الليبيين واستحقاق وطني لابد من إنجازه.