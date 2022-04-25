خلال جولة تفقدية بوسط البلاد.. باشاغا يؤكد على ضرورة وضع خطط متكاملة لإعادة الإعمار ببنغازي

العنوان-بنغازي

زار رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا بعض المباني التي لحق بها الدمار أثناء الحرب في مدينة بنغازي، وأبرزها منطقة وسط البلاد، وقصر المنار، وقصر ولي العهد، ومشروع 5000 وحدة سكنية، وفندق الريجنسي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أن باشاغا والوفد المرافق له اطلع على أسباب تعرقل أعمال صيانة المباني، وأكد على ضرورة وضع خطط متكاملة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تخصيص الميزانيات المناسبة لذلك.

وشدد باشاغا على أهمية التعامل مع المباني التاريخية بحرص شديد من قبل جهات ذات خبرة في ترميم المباني الأثرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المخولة بذلك.

ورافق رئيس الحكومة خلال الزيارة، نواب مجلس الوزراء، علي القطراني، وسالم الزادمة، ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل.