نفط تصريف الأعمال تعلن أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

ليبيا – عقد وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد امحمد عون اجتماعًا بديوان وزارة النفط والغاز مع لجنة معالجة الإقفالات المشكلة بالقرار رقم 42 لسنة 2022.

اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد دائم استعرضت كل المعلومات والتفاصيل التي توصلت إليها من خلال التواصل مع الأعيان والوجهاء في المناطق المجاورة للعمليات النفطية بعد الوقوف على أهم مطالبهم.

وأكد أعضاء اللجنة خلال إحاطتهم المقدمة للوزير تجاوب الجهات التي تم التواصل معها، وأنهم بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حدًا لأزمة الإغلاقات المتكررة خلال الآونة الأخيرة.

وأعلنت وزارة النفط والغاز أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام.

ومن جانبه قال محمد عون إن لجنة معالجة الإغلاقات أكدت توصلها لاتفاقات مع الجهات التي تواصلت معها، وبهذا فإن استئناف الإنتاج سيكون خلال هذه الأيام.

عون وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الإثنين، أوضح أن اللجنة تعمل بشكل متواصل وتعكف على تجهيز تقريرها، شاملًا إجمالي الخسائر الناجمة عن عملية الإغلاق.

وأشار إلى أن مطالب الجنوب تمثلت في زيادة رواتب العاملين بالقطاع، ومشاريع التنمية المستدامة، وصيانة الطريق المسمى بطريق الموت الرابط بين الجنوب والساحل، مؤكدًا أن صمامات ضخ النفط الرئيسية مغلقة بالكامل ولا إمكانية لتصدير أي كمية حاليًا.

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