ترميم المباني التاريخية والمدمرة.. محور زيارة باشاغا لبنغازي

زار رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عدداً من المباني التي لحق بها الدمار أثناء الحرب في مدينة بنغازي، ومن ضمنها منطقة وسط البلاد، وقصر المنار، وقصر ولي العهد، بالإضافة إلى مشروع 5000 وحدة سكنية، وفندق الريجنسي.

وأكد باشاغا على ضرورة اعتماد خطط متكاملة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تخصيص الميزانيات المناسبة لذلك، مع الأخذ بالاعتبار التعامل مع المباني التاريخية من قبل جهات ذات خبرة في ترميم المباني الأثرية.

ويقوم باشاغا مؤخراً بجولة شملت عدة مناطق ليبية في الشرق والجنوب، أبرزها سبها والجفرة وبنغازي وعدد من المدن والبلدات الليبية

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