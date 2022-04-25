السيدة اليعقوبي: الانتخابات سعينا إليها بكل قوة إلى أن عرقلها الفاشل الدبيبة المتشبث بالسلطة

وأضافت، الانتخابات سعينا إليها بكل قوة إلى أن عرقلها المتشبث بالسلطة وسارق أموال الليبيين وموقد فتيل الحرب والفاشل دبيبه الذي وأد حلم أكثر من 2 مليون ليبي في ممارسة حقهم الشرعي وهو الانتخابات.

‏وتابعت، الدبيبة يبيع لنا الوهم كعادته بدعم التيار الإسلامي كاملاً ويزعم بأن الانتخابات سوف تكون في شهر يوليو.

وأردفت، فليخرج الصادق الغرياني الرئيس الفعلي أو الناطق الرسمي للحكومة الدبيبه ويعلن أحدهما يوم الانتخاب لديهم 31 يوم في شهر يوليو فليختاروا لنا يوم، ولم يتبقى إلا شهران على مزاعمهم، وهاهو اليوم يتراجع عن الانتخابات معلنا خطة تنمية كاذبة للسنوات القادمة دون أي اعتبار للشعب مع علمنا وتجربتنا بعدم التزامه بتعهداته بمسمع الليبيين والمجتمع الدولي .