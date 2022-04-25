السفير الليبي يبحث مع «الخارجية السويدية» تعزيز التعاون بقطاعي التعليم والصحة

عقد السفير خطاب حسين سفير ليبيا لدى مملكة السويد، اليوم الإثنين، اجتماعاً بوزارة الخارجية السويدية، بستوكهولم، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية السويدية السفير ماغنوس ريدبرغ.

جاء ذلك بحضور، مسؤول الملف الليبي بالخارجية السويدية ستيفان سودربرغ، في إطار التعاون الثنائي لاسيما في قطاعي التعليم والصحة.

ورحب المسؤولون بالسويد، بزيارة السفير، مؤكدين استعدادهما لمناقشة قضايا التعاون المشترك، مؤكدين أن مملكة السويد لديها استراتيجية ثابتة لدعم دول الشمال الإفريقي في قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والبيئة والمياه.