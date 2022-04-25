أبوجناح يتابع الأعمال المنجزة للجنة تصنيف المؤسسات العلاجية

ليبيا – عقد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال -وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح اجتماعًا ضمّ وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري القيادي بجهاز دعم الاستقرار بقيادة “غنيوة” ، لاستعراض الاعمال المنجزة بمهام اللجنة وأوجه الدعم اللازم لتنفيذ مهامها.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة تصنيف المؤسسات العلاجية، وتطرق الحاضرون بمشاركة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لمناقشة آلية اللجنة في تنظيم وتصنيف المستشفيات والمصحات والبرامج المقترحة بشأن تعزيز حماية المستهلك، وإلزام المؤسسات والقائمين عليها باتباع اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وأكد أبو جناح على دعم اللجنة لإتمام مهامها وإلزام كافة الجهات بنتائج أعمالها والتنسيق بين جهات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ توصياتها.

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