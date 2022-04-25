رئيس الشركة القابضة يتابع سير العمل في صيانة برج الزاوية

شهد مقر شركة البنية للاستثمارات -الاثنين- اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير أعمال الصيانة في حادثة سقوط برج الزاوية، ترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المكلف حسين الطويلب.

وحضر الاجتماع عضوا مجلس إدارة الشركة القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة البنية للخدمات والاستثمار ومدير مكتب الشركة، وموظفو إدارة العمليات والتخطيط في الشركة القابضة للاتصالات.

تمحور الاجتماع على نقاط رئيسية أربعة، متابعة الإجراءات المتخذة بشأن سقوط البرج – التأكيد على ضرورة حصر كافة الأبراج بكافة ربوع ليبيا وتصنيفها – اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإزالة الأحمال الزائدة – الدعم المطلق من الشركة القابضة وتسخير كافة إمكانياتها لتنفيذ الخطة المقدمة من شركة البنية لإدارة الأبراج – تشكيل فريق فني من كل الشركات التابعة لدراسة البدائل الممكن استخدامها كبديل لهذه الأبراج.

تجدر الإشارة إلى أن العواصف الرملية والرياح الشديدة التي اجتاحت مناطق غرب طرابلس الأسبوع الماضي، قد تسببت في سقوط أهم برج للاتصالات في منطقة الزاوية، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات وتردي خدمات الإنترنت على عموم المنطقة.

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