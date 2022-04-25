باشاغا يؤكد من سرت على دراسة حكومته لإعادة إعمار المدينة واستثمار موقعها الاستراتيجي

اطلع رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا خلال زيارته لمقر بلدية سرت والمجمع الإداري في المدينة ومستشفى ابن سينا التعليمي على متطلبات المدينة، وناقش خطط الحكومة لتطوير مختلف القطاعات فيها، مشيرا إلى أن سرت عانت الكثير خلال السنوات الماضية ما أدى إلى تهالك بنيتها التحتية.

وشدد باشاغا على أن حكومته تدرس حاليا مشاريعا لإعادة إعمار المدينة لأنها من ضمن الأولويات الحكومية ،مبينا أن موقع سرت الاستراتيجي الذي يربط الشرق والجنوب والغرب يخولها لأن تكون مقرا للعديد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة للحكومة.

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