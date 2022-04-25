شاهد في «وسط الخبر»: فرقة زرياب تحيي الأغاني الفزانية القديمة

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على فرقة زرياب التي تحاول إحياء الأغاني الفزانية القديمة.

وتحدث مدير الفرقة محمد البوسيفي، خلال البرنامج، عن أهدافها ودورها في الحفاظ على الأغاني القديمة، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه الفرقة التي تأسست في يناير 2010، وتضم نخبة من العازفين في مدينة سبها، بهدف الحفاظ على التراث الجنوبي خاصة وليبيا عامة، وشاركت في العديد من المحافل المحلية والدولية.

– الرئيس الجزائري يحسم موقف بلاده بشأن صراع «الشرعية» في ليبيا

كما تناول البرنامج تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي قال إن بلاده لن تدخل في مبادرة حول ليبيا قد تزيد من مؤشرات التفرقة بين الدول العربية، لكنه أكد أن بلاده تسير مع «الشرعية الدولية» بخصوص الملف الليبي وملتزمة بدعم الحكومة المعترف بها دوليًا.